AK Parti Milletvekili Çilez'den Özgür Özel'e Eleştiri

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrılarını eleştirerek, kendisini sağduyulu olmaya davet etti.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özel'in 19 Mart'ta yapılan operasyonlara ilişkin "darbe" ifadesini kullandığını anımsatarak, asıl darbenin CHP'nin kendi kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapıldığını savundu.

Özel'in kamuoyunu sokağa davet etmesini ve Türk firmalarını parti ayrımcılığından dolayı boykota çağırmasını eleştiren Çilez, Özel'in esnafa yönelik bu tutumu yüzünden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Çilez, CHP'li belediyelerin sürekli yolsuzluklarla anıldığını ifade ederek, "Çok büyük rakamlardan bahsediliyor. İtirafçıların tamamı CHP'den." dedi.

Özel'in özeleştiri yapması gerektiğini savunan Çilez, şöyle konuştu:

"Bu özeleştiriden sonra 'biz nereye gidiyoruz, ülkeye ne faydamız, zararımız var, ne yapıyoruz, yaptıklarımız doğru mu?' oturup düşünün. Yapılan bu kadar kirli işin üzerini mi sıvayacaksınız, yoksa özeleştiri yapıp bunu düzeltecek misiniz? Bunu düzeltmeniz hem sizin, hem partinizin, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin daha çok faydasına olacaktır. Biliyorum ki birçok CHP'li isim sizden, sizin bu politikalarınızdan ve bu yolsuzluklarının hepsinden son derece rahatsızlar."

Çilez, Özel'in sokak çağrılarını doğru bulmadığını belirterek, kendisini sağduyulu olmaya, milletin değerlerine ve menfaatine saygılı olmaya davet etti.