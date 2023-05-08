AK Parti Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk, "Bu seçim siyahla beyazın ayrıldığı bir seçim" AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk Çekmeköy esnafını ziyaret etti AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk Çekmeköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ak Parti Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk, "Bu seçim siyahla beyazın ayrıldığı bir seçim"

Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk Çekmeköy esnafını ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk Çekmeköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Gençlere sahip çıkma vurgusu yapan Öztürk, "Bu seçim siyahla beyazın o kadar aleni ayrıldığı bir seçim. Artık parti meselesi değil, vatan meselesi" dedi.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk seçim çalışmaları için Çekmeköy'de esnafı ve dükkanlarda vatandaşları ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti. Çekmeköylü vatandaşlara çiçek ve broşür veren Ümmü Gülşen Öztürk aynı zamanda vatandaşlara gençlere sahip çıkma mesajı da verdi.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk, "Bu seçim siyahla beyazın o kadar aleni ayrıldığı bir seçim. Artık parti meselesi değil, vatan meselesi. Tüm vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin bunu değerlendirerek sandık başına gitmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle de sahadan çok güzel sonuçlar ve dönüşler alıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmek üzere kazanacağız.

AK Parti 22 yıllık bir parti. Gençlerimiz doğduğunda daha parti yoktu. Bizim yaşadığımız, CHP'nin iktidar olduğu dönemdeki İstanbul'u bilmiyorlar. Onun için onlara geçmişi anlatırken masal gibi geliyor. Allah'a şükür AK Parti'de bunların hiçbirini yaşamadılar. Önümüzdeki süreç gerçekten çok önemli, vatan meselesi. Gençleri özellikle anne babalara emanet ediyorum. Lütfen AK Parti'nin yaptıklarını, geldiğimiz süreci anlatın diye vatandaşlarımızdan bu şekilde destek istiyoruz" dedi.