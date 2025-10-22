AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

ORC Araştırma'nın Ekim 2025 tarihli Marmara Bölgesi Siyasi Eğilimler Araştırması'na göre; CHP yüzde 33,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci olurken, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti sırasıyla yüzde 6 bandında destek gördü.

CHP BİRİNCİ, AK PARTİ İKİNCİ

10-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara illerinde 3 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 33,5 oy oranıyla bölgede ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer alırken, MHP yüzde 6,6, DEM Parti yüzde 6,1, İYİ Parti yüzde 5,9 oranında oy aldı.

KÜÇÜK PARTİLERDE DURUM

Ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Zafer Partisi yüzde 2,6, Memleket Partisi yüzde 2,4, TİP yüzde 1,8 ve Saadet Partisi yüzde 1,6 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 4,5 olarak kaydedildi.

