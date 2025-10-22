Haberler

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

ORC Araştırma'nın Ekim 2025 Marmara Bölgesi anketine göre; CHP yüzde 33,5 ile birinci, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 6,6, DEM Parti yüzde 6,1, İYİ Parti ise yüzde 5,9 oranında destek gördü.

ORC Araştırma'nın Ekim 2025 tarihli Marmara Bölgesi Siyasi Eğilimler Araştırması'na göre; CHP yüzde 33,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci olurken, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti sırasıyla yüzde 6 bandında destek gördü.

CHP BİRİNCİ, AK PARTİ İKİNCİ

10-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara illerinde 3 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 33,5 oy oranıyla bölgede ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer alırken, MHP yüzde 6,6, DEM Parti yüzde 6,1, İYİ Parti yüzde 5,9 oranında oy aldı.

KÜÇÜK PARTİLERDE DURUM

Ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Zafer Partisi yüzde 2,6, Memleket Partisi yüzde 2,4, TİP yüzde 1,8 ve Saadet Partisi yüzde 1,6 oranında destek buldu. Diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 4,5 olarak kaydedildi.

İşte yapılan anketin grafiği;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (18)

Haber YorumlarıArda can:

yazıklar olsun bu insanlara hala akp dıyorlar ya

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Göktaş:

CHP'den iyidir

yanıt10
yanıt7
Haber YorumlarıRegal:

Bide asgari ücretli emekli ile yapın bakalım kaç alicak atp

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

AKP Bir seçim olsa yüzde 15 alsın adımı değiştiririm bırakın algıyı bir kamera birde mikrofon alıp halkın arasına dalalım isterseniz ne dersiniz???

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet KOŞAY:

hiçbirine oy vermeyeceğim.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

bu hirsizlara oy veren saman kafalilar halen var

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Göktaş:

malsın

yanıt0
yanıt1
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
