AK Parti Mersin'de üye sayısını 209 binin üzerine çıkardı

Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir," Bugün itibarıyla AK Parti Mersin teşkilatı 209 bin 40 üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. 2025 yılı içerisinde 21 bin 370 yeni üyenin partimize katılması, Mersin'de AK Parti'ye ve liderine duyulan güvenin somut bir göstergesi olmuştur" dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binasında açıklamalarda bulundu. Aldemir, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e yükseldiğini hatırlattı. Aldemir, bu artışın, sahaya dayalı siyaset anlayışının bir sonucu olduğunu da ifade etti. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana milletle iç içe bir siyaset yürüttüğüne de dikkat çeken Aldemir, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaların, partiye duyulan güveni artırdığını söyledi.

AK Parti'nin kuruluş felsefesine dikkat çeken İl Başkanı Adem Aldemir, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir" şeklinde konuştu.

"AK Parti, milletimizin partisidir"

Teşkilatların emeğinin altını çizen Aldemir, "Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" diyerek sözlerini sürdürdü. Yaz Çalışma Programları kapsamında il ve ilçe teşkilatları ile milletvekilleriyle birlikte koordineli şekilde yoğun saha programını gerçekleştirdiklerine değinen Aldemir, ev işyeri ziyaretleri mahalle köy buluşmaları ve Türkiye yüzyılı şehir buluşmalarıyla vatandaşlarla hep bir arada olduklarını kaydetti.

"Mersin teşkilatı 209 bin 40 üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır"

Genel merkez teşkilat başkanlığının ortaya koyduğu yol haritası doğrultusunda yürütülen bu çalışmalarla, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerinin Mersin'in 13 ilçesinde anlatıldığına da vurgu yapan Aldemir," Bugün itibarıyla AK Parti Mersin teşkilatı 209 bin 40 üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. 2025 yılı içerisinde 21 bin 370 yeni üyenin partimize katılması, Mersin'de AK Parti'ye ve liderine duyulan güvenin somut bir göstergesi olmuştur. Bu başarı masa başında değil, sahada yürütülen yoğun ve samimi çalışmalar neticesinde elde edilmiştir. 13 ilçede, 806 mahallede kurulan üye stantları aracılığıyla vatandaşlarla birebir temas sağlanmış talepler dinlenmiş, not alınmış ve gönül bağı esas alınmıştır. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle teşkilatlarının uyumlu ve fedakar çalışmaları, AK Parti'nin Mersin'deki güçlü varlığını daha da pekiştirmiştir" diyerek sözlerini sürdürdü.

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Aldemir, "AK Parti Mersin teşkilatı güçlü liderlik, güçlü teşkilat ve birlik beraberlik anlayışıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayışla, Mersin'in her sokağında, her mahallesinde ve her hanesinde milletimizle birlikte yürümeye devam edilecektir. AK Parti büyüdükçe Mersin güçlenecek, Mersin güçlendikçe Türkiye daha da ileriye taşınacaktır. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Mersin'de de AK Parti ailemiz büyüyerek tarihi yolculuğuna devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN