AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve İl Başkanı Vahap Alma ilçeleri ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, İl Başkanı Vahap Alma ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Nusaybin, Ömerli, Midyat, Dargeçit, Yeşilli, Savur ve Artuklu ilçelerini ziyaret etti. Adak, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretleri boyunca vatandaşların kendilerine olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, 'Tüm ilçelerimizin huzur ve refahı için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacağız.' dedi. Alma da ilçelerin genel durumunu yerinde görmek ve vatandaşlarla hemhal olmak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikleri dile getirdi. Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini aktaran Alma, ilçelerde yapımı devam eden projelerin hızlanması ve yeni kazanımların ortaya çıkması için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini kaydetti. Alma, 'Milletvekillerimizle birlikte Mardin ve tüm ilçelerimizin daha da kalkınması adına durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.' diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, İl Başkanı Vahap Alma ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Nusaybin, Ömerli, Midyat, Dargeçit, Yeşilli, Savur ve Artuklu ilçelerini ziyaret etti.

Adak, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretleri boyunca vatandaşların kendilerine olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Tüm ilçelerimizin huzur ve refahı için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacağız." dedi.

Alma da ilçelerin genel durumunu yerinde görmek ve vatandaşlarla hemhal olmak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikleri dile getirdi.

Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini aktaran Alma, ilçelerde yapımı devam eden projelerin hızlanması ve yeni kazanımların ortaya çıkması için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini kaydetti.

Alma, "Milletvekillerimizle birlikte Mardin ve tüm ilçelerimizin daha da kalkınması adına durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.