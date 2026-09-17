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AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur'dan Selendi'ye ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur'dan Selendi'ye ziyaret
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Selendi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Selendi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Baybatur, mahalle başkanları ve temsilcileriyle istişare toplantısına katıldı.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'la da görüşen Baybatur, büyükşehir belediyesinin hizmette yetersiz kaldığını, bunun yalnızca Manisa ile sınırlı olmadığını, İzmir ve İstanbul'da da benzer durumların yaşandığını söyledi.

Baybatur, teşkilat mensuplarının seçim çalışmalarına şimdiden sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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