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AK Parti Manisa İl Başkanı: Belediye personelinin siyasi eğilimlere göre işten çıkarılması doğru değil

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AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, bazı ilçelerde belediye personelinin siyasi eğilimlerine göre işten çıkarıldığını, bunun doğru bir yöntem olmadığını söyledi. İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Hızlı, kentte yerel seçimlerden sonra pek çok belediyede parti değişimi olduğunu, bu değişimlerden sonra bazı belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığını belirtti. Kanununda belirtilen haller dışında işten çıkarmaları doğru bulmadığını ifade eden Hızlı, 'Çalışanların sosyal medya hesaplarına bakıp, siyasi eğilimlerini tespit edip buna göre karar vermek çok doğru bir yöntem değil. Ben 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Siyasi reflekslerle işten çıkarılmalar bizim tolere edemeyeceğimiz şeylerdir.' diye konuştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, bazı ilçelerde belediye personelinin siyasi eğilimlerine göre işten çıkarıldığını, bunun doğru bir yöntem olmadığını söyledi.

İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Hızlı, kentte yerel seçimlerden sonra pek çok belediyede parti değişimi olduğunu, bu değişimlerden sonra bazı belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığını belirtti.

Kanununda belirtilen haller dışında işten çıkarmaları doğru bulmadığını ifade eden Hızlı, "Çalışanların sosyal medya hesaplarına bakıp, siyasi eğilimlerini tespit edip buna göre karar vermek çok doğru bir yöntem değil. Ben 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Siyasi reflekslerle işten çıkarılmalar bizim tolere edemeyeceğimiz şeylerdir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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