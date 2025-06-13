AK Parti Manisa, Başkanlık Seçiminde Aday Çıkarmayacak

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AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi başkanlık seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Turgut, Zeyrek'e saygı duruşunda bulunarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına destek vereceklerini belirtti.

Ak Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:

"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
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Yorumlar (1)

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