AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak: "Zulümle abat olunmaz"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz ve bir an önce uluslararası kamuoyunun barışın tesisi için her türlü gayreti göstermesini bekliyoruz" dedi.

Kent merkezinde temaslarda bulunarak esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Şehrimizi ayağa kaldırmak için şehrin tüm paydaşları bir arada çalışmalıyız. Her bir hemşerimizin fikirleri çok kıymetli çünkü her bir vatandaşımızın hikayesi birbirinden farklı yaşananlar birbirinden farklı bu anlamda bizlere düşen en önemli görev anlamak ve el birliği ile tüm şartları iyileştirmek, yaraları sarmak. Bu anlamda ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerimiz ile görüşmelerimiz ve beraberinde gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizde notlarımızı en ince ayrıntısı ile alıyor ve bürokratlarımız ile çözümler noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Bakanlarımızın deprem bölgelerine gösterdiği özel ilgili ile inşallah en kısa sürede şehrimizde ki gördüğünüz hızlı iyileşmeyi kırsallar da dahil olmak üzere tüm bölgelerimizde tamamlamış, şehrimizi hep birlikte bütün unsurları ile ayağa kaldırmış olacağız" dedi.

Kaynarca Mahallesi Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezi'nde, bazı mahalle muhtarları ile de bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, "İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz Abdulkadir Gül ve Hüseyin Apak, Yeşilyurt İlçe Başkanımız Ramazan Yaylacı, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi, Gençlik Kollarımız ve teşkilatımız ile muhtarlarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantımızda mahallelerimizin ve hemşerilerimizin sorunları ve talepleri hakkında istişarelerde bulunduk. Bizler el birliği ile çözüm odaklı olarak çalışmalıyız, özellikle deprem süreci sonrası mahallelerimizde bazı alt ve üst yapısal sorunlar oluşmuştu, bunların çözümü noktasında ilgili kurumlarımız ile sürekli diyalog halindeyiz ve kısa süre içerisinde bu sorunlar çözülüyor" ifadelerini kullandı.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi ile Birlik Vakfı'nı da ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak burada yaptığı konuşmada ise " İsrail, enerji akışını keserek sivil halkın sağlık hizmetlerine erişimini engelledi. Yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin yaşama tutunmasını sağlayan tüm imkanlar yok edildi. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek hastaneleri, okulları, camileri bombalayarak savaş hukukunun hiçbir kuralına uymayan zulümler yapılıyor. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki zulümle abat olunmaz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz ve bir an önce uluslararası kamuoyu saldırılarının durması, barışın tesisi için her türlü gayreti göstermelidir" diye konuştu

Konuşmasında bilinçli bir gençliğin önemine de vurgu yapan Ölmeztoprak, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış, istikamet sahibi bir gençlik için yapılan çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ifade ederek STK'lar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların bilinçli nesillerin yetişmesi için de çok büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. - MALATYA