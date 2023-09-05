AK Parti Malatya İl Başkanlığı Yeni Yönetim Kurulu Tanıtıldı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı, bir otelde düzenlenen toplantıyla yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Milletvekilleri ve parti üyeleri, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti. İl Başkanı, partinin başarılı seçim çalışmaları sonucunda 5 milletvekilini TBMM'ye gönderdiklerini belirtti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığının yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca selamlama konuşmalarında, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti.

İl Başkanı Namık Gören de partililerle yoğun ve tempolu seçim çalışmasında vatandaşların teveccüh göstermesiyle partilerinden 4, Cumhur İttifakının üyesi MHP'den 1 olmak üzere 5 milletvekilini, kenti temsil etmek üzerek TBMM'ye gönderdiklerini söyledi.

Kendilerine destek verenlere şükranlarını sunan Gören, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu gerçekleştirecek kadroları oluşturmaya çalıştık. Bir yandan 6 Şubat depremlerinin izlerini silecek olan diğer yandan Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonunu gerçekleştirecek kadroların tespitinde elimizden geldiğince itinalı davranmaya çalıştık." diye konuştu.

Gören, konuşmasının ardından yeni yönetimi kurulunu tanıttı.

Toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile partililer katıldı.