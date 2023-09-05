AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören İcra Kurulu Üyelerini Açıkladı

Malatya AK Parti İl Başkanı Namık Gören, düzenlediği basın toplantısıyla icra kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı. Yeni dönemde görev alacak isimlere başarılar dileyen Gören, teşkilatta daha önce görev yapanlara da teşekkür etti.

Malatya AK Parti İl Başkanı Namık Gören düzenlediği basın toplantısıyla icra kurulu üyelerini kamuoyuna açıkladı.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nın yeni dönem icra kurulu üyelerini kent merkezinde bir otelde düzenlenen programla kamuoyuna açıkladı. Programda bir konuşma yapan İl Başkanı Namık Gören, teşkilatta daha önce görev yapan partililere teşekkür ederken, yeni görev alan isimlere ise başarılalar diledi.

İl Başkanı Namık Gören'in icra kurulunda ise şu isimler yer aldı: " Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Sezai Ertem, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz, Yerel Yönetimler Başkanı: Muhammed Barış Yılmaz, İnsan Hakları Başkanı: İlhan Doğan, Araştırma ve Eğitim Başkanı : Bayram Apaçık, Teşkilat Başkanı: Refik Şekerci, Dış işler Başkanı: İrfan Karadaş, Ekonomi İşleri Başkanı: Ahmet Cem Erdem, Mali ve İdari İşler Başkanı: Zekeriye Çelebi, Bilgi Teknolojileri Başkanı: Abdulkadir Gül, Seçim İşleri Başkanı: Ramazan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanı: Hüseyin Yıldız, Sivil Toplum Hakla İlişkiler Başkanı: Enis Aydoğan, Çevre ve Şehircilik Başkanı: Zühal Özer, İl Sekreteri Çiğdem Karaaslan. - MALATYA