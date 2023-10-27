AK Parti Malatya Gençlik Kolları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Malatya Park AVM'deki Starbucks'a gelerek sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem sonrasında yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının Starbucks mağaza zincirlerine destek veren İsrail'e karşı durduğu belirtildi.
AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Teşkilat üyesi gençler, Malatya Park AVM'deki Starbucks'a gelerek sessiz oturma eylemi yaptı.
Bir süre oturan gençler, daha sonra kafeden ayrıldı.
AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, eylem sonrasında yaptığı açıklamada, "Teşkilat mensuplarımızla alenen katil İsrail devletine destek veren Starbucks mağaza zincirlerinin Malatya Park AVM şubesinde oturma eylemi gerçekleştirdik. Malatya AK Gençlik olarak #saystop diyoruz." ifadesini kullandı.