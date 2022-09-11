AK Parti'li Yılmaz: 'Mersin'de 10 yeni okul, 242 derslik yapıldı'

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in 13 ilçesinde yürütülen çalışmalarla yeni eğitim öğretim yılına hazırlandığını belirterek, "30 bin eğitimcimiz, bin 280 okulumuzda, ilimiz genelindeki 400 binden fazla öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz" dedi.

Eğitim yatırımların AK Parti hükümetleri süresince en yüksek seviyeye ulaştığını kaydeden Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 13 ilçede yürütülen çalışmalarla Mersin'in 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılına hazırlandığını belirtti. Okulların tatil olduğu yaz ayları boyunca hazırlıklar için çalışmalar yapıldığını söyleyen Yılmaz, "İlimiz genelinde 10 yeni okul ve 242 yeni derslik yapıldı. 28 Köy Yaşam Merkezinin yapımı tamamlandı. Tespit edilen 321 okulumuzun donatım ihtiyaçları giderildi. 421 okulumuzun bakım onarım çalışmaları yapıldı. Tüm okullarda kütüphane oluşturularak, kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 1 milyon 180 bine ulaştı. 181 okulumuzda da Geri Dönüşüm/Sıfır Atık Kütüphanesi kuruldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, önümüzdeki dönemde de başta eğitim olmak üzere yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin'de 400 binden fazla öğrenci ders başı yapacak

Yılmaz, yaz tatili döneminde de okullarda öğrencilere yönelik kurs ve eğitimler verildiğini aktardı. 722 yaz okulunda 12 bin 282 öğrenciye, 584 yaz kursunda ise 10 bin 310 öğrenciye eğitim verildiğini kaydeden Yılmaz, 117 okulda okul öncesi öğrencilere yönelik yaz okulu açıldığını, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları tarafından da tatil sürecinde 88 bin 918 kursiyere eğitim verildiğini belirtti.

Eğitime yatırımın geleceğe yapılmış yatırım olduğunun bilinciyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti: "Mersin'de bin 280 okul, 30 bin öğretmenimiz ve 400 binden fazla öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ayrıca 9 Bilim Sanat Merkezi, 69 Mesleki Eğitim Kurumu, 14 Halk Eğitim Merkezi, 1 Olgunlaşma Enstitüsü, 9 Rehberlik Araştırma Merkezi, 1 Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 2 Özel Eğitim Anaokulu, 10 E-Sınav Merkezi, 1 Ölçme ve Değerlendirme Merkezimiz de yeni eğitim öğretim yılında geleceğimizin teminatı gençlerimizi, kıymetli öğrencilerimizi bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılının Mersin'e, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve tüm milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." - MERSİN