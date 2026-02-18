Haberler

AK Parti'li Yılmaz, Bangladeş'teki genel seçim ve referandumu değerlendirdi

Türkiye-Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Bangladeş'teki genel seçim ve referandum sürecini yerinde gözlemlediklerini belirterek, sakin, düzenli ve organize bir seçim sürecine şahit olduklarını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu anımsatarak, ramazanın Türk milletine, insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

TBMM'yi temsilen AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri ile Yüksek Seçim Kurulu ve Dışişleri temsilcilerinden oluşan seçim gözlem heyetinin, seçim ve referandumu takip etmek üzere 10-14 Şubat tarihleri arasında Bangladeş'i ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, ziyaretlerinin amacının teknik seçim gözlemi yapmanın yanı sıra Türkiye'nin demokratik süreçlere verdiği önemi ve Bangladeş halkıyla olan güçlü bağları da muhataplarına doğrudan ifade etmek olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmeleri anlatan Yılmaz, "Seçimlerin barış ve güven ortamında tamamlanmasının önemine vurgu yaptık. İstikrarlı ve kurumları güçlü bir demokratik yapının Bangladeş için taşıdığı değeri ifade ettik. Tüm taraflara sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'nin Bangladeş halkının yanında olmaya devam edeceğini açık şekilde ifade ettik." dedi.

Seçim günü çeşitli oy kullanma merkezlerini ziyaret ederek, vatandaşların oy verme süreçlerini yerinde gözlemlediklerini belirten Yılmaz, "Genel itibariyle sakin, düzenli ve organize bir seçim sürecine şahit olduk." diye konuştu.

Yılmaz, sonuçların Bangladeş halkı için hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ile AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de katıldı.

