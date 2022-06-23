AK Parti'li Yılmaz: Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, partisinin Meclis'e sunduğu ek bütçeye ilişkin, "Borçlanarak bir harcama söz konusu değil. Burada tam aksine mevcut ekonomik gelişmeler çerçevesinde, kamu tahminlerimizin oldukça üstünde bir gelir sağlanacak. Artan gelirimizi ek bütçeyle topluma geri vereceğiz. Burada bütçe açığını artırmıyoruz. Tam aksine milli gelire oran olarak bütçe açığında bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Ek bütçeye neden ihtiyaç duyulduğunu ve ekonomiye nasıl yansıyacağını anlatan Yılmaz, AK Parti iktidarlarında ek bütçenin en son 2004 yılında geldiğini hatırlatarak, "Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler sonucunda makro ekonomik gelişmeler farklılık arz etti. Büyüme hızımız çift haneli oldu, enflasyonda artışlar oldu, dış ticaretimizde çok ciddi bir hacim genişlemesi oldu. Turizmde genişleme oldu. Bütün bunların neticesinde nominal milli gelirimiz ve diğer büyüklüklerimizde ciddi bir farklılaşma meydana geldi. Bütçe gelirlerimiz, tahminlerin çok ötesinde artmış oldu. En son Gelir İdaresi Başkanlığı'mızca Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızca yapılan tahminlere göre, bu sene kamu olarak 1 trilyon 80 milyar mertebesinde ilave gelir bekliyoruz. Bu artan maliyetler ve sosyal birtakım ihtiyaçlar neticesinde harcamalarımız tarafında da artış ihtiyaçları ortaya çıktı. Tahminimizin üstünde artan bu gelirimizi, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda harcamak üzere ödeneğe dönüştürmek üzere bir ek bütçe yapıyoruz" dedi.

AK Parti'li Yılmaz, muhalefet partilerinin ek bütçeye yönelik eleştirileriyle ilgili de "Eleştirilere katılmıyorum. Reel ekonomimiz oldukça canlı. Büyüyen artan gelirimizi toplama geri veriyoruz. Bu ek bütçe kesinlikle olumsuz karşılanmamalı" dedi.