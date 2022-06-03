AK Parti'li Yıldırım: Aday belirleyin de Erdoğan karşısına kimin çıktığını görsün - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Siyasi rakiplerimizin esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri, ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Ne diyorlar; ' Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz adayınıza karar verin. Aranızda bir aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan, karşısına kim çıkıyor onu bir görsün bakalım" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili konuştu. Muhalefetin vaatlerini, milletin henüz duymadığına işaret eden Yıldırım, "Vakit yaklaştıkça siyaset daha da hareketli hale gelmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. 16'ncı sefer milletin önüne çıkacağız. Milletin hakemliğine başvuracağız ve milletin verdiği karar ne ise ona göre hareket edeceğiz. Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset, yavan bir yemeğe benzer. Dolayısıyla rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli. Siyasi rakiplerimizin, esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Ne diyorlar; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz adayınıza karar verin. Aranızda bir aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan, karşısına kim çıkıyor onu bir görsün bakalım" diye konuştu.

Yıldırım ayrıca, 3 Temmuz'da Dodurga beldesinde yapılacak seçimde Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı'nın rekor oyla seçileceğine inandığını belirterek başarılar diledi.