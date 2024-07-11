AK Parti, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarını tamamladı

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerini ziyaret ederek, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Ak Parti TBMM Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bir süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun çeşitli kesimlerinden bilgi alarak hazırladığı raporu önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'ye ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve son olarak da bu hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin ileriki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemeye yönelik çalışmalar kapsamında her kesimden fikir alan Yenişehirlioğlu, bugün TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini ziyaret ederek kanun teklifi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sorunun kalıcı bir çözüme ulaşmasını önemsediklerini belirten Yenişehirlioğlu, oldukça geniş bir yelpazede ve hiçbir filtre uygulamadan her kesimden fikir aldıklarını belirtti.