AK Parti'li Yazmacı, Türkiye'nin ateş çemberinin ortasında dimdik ayakta olduğunu söyledi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Bu ateş çemberinin tam ortasında, Türkiye dimdik ayakta. Bu istikrarın tek bir adı var, Recep Tayyip Erdoğan liderliği." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın çatışmalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ateş çemberiyle kuşatılmış bir coğrafyada, Türkiye'nin adeta bir vaha gibi ayakta durduğuna işaret eden Yazmacı, "Bu durum tesadüf değil; vizyoner bir liderliğin sonucudur. Bu ateş çemberinin tam ortasında, Türkiye dimdik ayakta. Bu istikrarın tek bir adı var, Recep Tayyip Erdoğan liderliği." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarının değil, bölgedeki tüm mazlumların umudu olduğuna dikkati çeken Yazmacı, "Türkiye'yi bugün sarsılmaz kılan, diplomasiyi küresel masalarda söz söylemek için değil, milletini korumak ve hakikati savunmak için kullanan bir liderin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarını anlatan Yazmacı, "Bu görüşmelerde İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla nihayete ermesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü ve Avrupa güvenliğinin yeni bir mimariyle yeniden inşası gibi pek çok kritik konu masaya yatırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin gündeme geldiğini aktaran Yazmacı, "Ayrıca stratejik ortaklık, küresel krizler ve bölgesel gerilimler, insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren meseleler kapsamlı şekilde ele alındı." dedi.