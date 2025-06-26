AK Parti'li Yazmacı, Türkiye'nin ateş çemberinin ortasında dimdik ayakta olduğunu söyledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Bu ateş çemberinin tam ortasında, Türkiye dimdik ayakta.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Bu ateş çemberinin tam ortasında, Türkiye dimdik ayakta. Bu istikrarın tek bir adı var, Recep Tayyip Erdoğan liderliği." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın çatışmalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ateş çemberiyle kuşatılmış bir coğrafyada, Türkiye'nin adeta bir vaha gibi ayakta durduğuna işaret eden Yazmacı, "Bu durum tesadüf değil; vizyoner bir liderliğin sonucudur. Bu ateş çemberinin tam ortasında, Türkiye dimdik ayakta. Bu istikrarın tek bir adı var, Recep Tayyip Erdoğan liderliği." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarının değil, bölgedeki tüm mazlumların umudu olduğuna dikkati çeken Yazmacı, "Türkiye'yi bugün sarsılmaz kılan, diplomasiyi küresel masalarda söz söylemek için değil, milletini korumak ve hakikati savunmak için kullanan bir liderin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarını anlatan Yazmacı, "Bu görüşmelerde İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla nihayete ermesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü ve Avrupa güvenliğinin yeni bir mimariyle yeniden inşası gibi pek çok kritik konu masaya yatırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin gündeme geldiğini aktaran Yazmacı, "Ayrıca stratejik ortaklık, küresel krizler ve bölgesel gerilimler, insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren meseleler kapsamlı şekilde ele alındı." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!

14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Takımdan ayrılıyor mu! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Gidecek mi kalacak mı? Mert Hakan hakkındaki son karar verildi
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.