AK Parti'li Turan: 'Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz'

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kemer'de Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği'nin (PAKEMDER) hizmet binası açılışına katıldı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kemer'de Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği'nin açılışa katıldı. Turan, açılışta yaptığı konuşmasında, "Biga'mız tarımıyla, sanayisiyle, nüfusuyla, son dönemde turizmiyle önde gelen bir merkez. Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz. Kemer, kadim bir tarihe sahip, Biga'mızın incilerinden bir yer. Çanakkale değişiyor, dünya değişiyor. Bu değişimden, bu dönüşümden şehrimizin hak ettiğini almaya devam etmesi için çalışıyoruz. Kemer'de bir halı saha talebi olduğunu gördük. Karabiga Belediyemizin öncülüğünde Kemer'imize halı saha kazandıracağız. Sivil toplum kuruluşlarını oldukça önemsiyoruz. Derneğimizin Kemer için güzel hedefleri var. Yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hilmi Çetinler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, il müdürleri, muhtarlar, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE