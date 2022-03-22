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AK Parti'li Subaşı: "Türkiye, dünyanın stratejik merkezi oluyor"

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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AK Parti'li Subaşı:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türkiye'nin, dünyanın stratejik merkezi olduğunu söyledi.

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türkiye'nin, dünyanın stratejik merkezi olduğunu söyledi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün açıldığını anımsatarak, "Bizim evlere şenlik muhalefet, hayırlı olsun mesajını bile çok gördü." dedi.

Muhalefetin kendi aklıyla hareket etmediğini, uydurma bahanelerle eserlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Subaşı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Çanakkale Zaferi'nin Atatürk ile anılmaması için yapıldığının söylendiğini aktararak, "Ben buna şaşırmadım çünkü bu muhalefet, daha önce yaptığımız bir sürü esere, akla hayale gelmeyecek yakıştırmalar yapmıştı." ifadesini kullandı.

Aynı anlayışı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, tüneller, yollarda da gördüklerini dile getiren Subaşı, "İHA-SİHA yaptık, 'insan öldürmek için çalışıyorsunuz' dediler. Biz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu boş ve anlamsız sözlere aldırmadan çalıştık ve çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyanın stratejik merkezi olduğunu belirten Subaşı, "Milletimiz için çalıştık. Türkiye'mizi dünya lideri bir ülke yapmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Muhalefet de kendisine yakışanı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Subaşı, Politika, Haberler

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