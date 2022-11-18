AK Parti Genel Bakan Yardımcısı Mustafa Şen: Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Siirt'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şen burada yaptığı açıklamada, "Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oy alıyor gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın da 55'in üzerine çıkabileceği aynı analizlerden ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Siirt'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şen burada yaptığı açıklamalarda partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını da açıkladı.

"AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 40"

Şen seçim çalışmalarını, partilerinin bir önceki seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkması için sürdürdüklerini belirterek, "Son 2 aydır Ak Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu. Fakat biz parti olarak bunu yüzde 45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 52"

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy oranına değinen Şen, "Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oy alıyor gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın da 55'in üzerine çıkabileceği aynı analizlerden ortaya çıkıyor. Yani yaptığımız araştırmalar, bilimsel çalışmalar bize önümüzde daha alınacak oylar olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"YÜZDE İLE CUMHURBAŞKANINI SEÇMEK MÜMKÜN"

Şen açıklamalarının devamında hem Ak Parti'nin hem Erdoğan'ın yüzde 52 ile değil 55'le seçmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Siirt'ten hareketle 56 yaptık Cumhur İttifakı'nın oy oranını. İnşallah öyle görürüz. Tabii ki bütün bunlar bizim bilimsel hesaplarımız. Fakat milletimizin teveccühü ne olacak? Ne verirse o başımızın üzerindedir. Biz milletimizin bize teveccüh göstereceğini öngörüyoruz. Bilimsel araştırmalar, analizler bize onu gösteriyor. İnşallah da öyle olacak" dedi.

"AK PARTİ OLARAK GENÇLERİN BİRİNCİ PARTİSİYİZ"

Gençlerin oy oranına ilişkin de çalışma yaptıklarını anlatan Şen, Ak Parti'nin gençlerden büyük destek gördüğünü vurgulayarak, "Ak Parti olarak gençlerin birinci partisiyiz. Yüzde 40'a yaklaşıyor gençlerin oyu. Parti oyumuz 42, gençlerin oyu 38... Bu 38, Ak Parti'yi takip eden iki partinin toplamı kadar neredeyse. AK Parti olarak, takip eden iki partiden daha yüksek bir oy oranına sahibiz. Gençlerin en beğendiği lider ve Cumhurbaşkanlığında da en yüksek oranda oy verdiği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bilimsel verilerle konuşuyorum, öyle konuşmak gerektiğini de düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"3-5 AY ÖNCE YÜZDE 34'LERE DÜŞTÜK"

Şen, 3-5 ay önce partilerinin oy oranının yüzde 34'e düştüğünü açıkladığını anımsatarak, "Bazı arkadaşlar dediler ki, 'Yahu teşkilatın moralini bozar, niye öyle söylüyorsun?' Dedim 34'e düştük. Teşkilatın moralini bozmaz, aksine teşkilat der ki 'Aman Allah'ım 34'e mi düştük? Bu bize yakışmaz, biz AK Parti'yiz. Biz 40'lı, 50'li rakamlarla konuşulan bir parti olmalıyız.' Silkinir, kendine gelir. Nitekim öyle oldu" açıklamalarında bulundu.