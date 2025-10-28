Haberler

AK Parti'li Saygılı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhuriyetin bu toprakların üzerinde hür yaşama azminin, milli iradenin ve milletin egemenliğinin tescili olduğunu belirtti.

Saygılı, Cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve inançla kutladıklarını kaydetti.

Saygılı, 102 yıl önce Anadolu'nun her karışında inançla, yokluk içinde ama büyük bir kararlılıkla yürütülen istiklal mücadelesinin, milletin yeniden ayağa kalkışının destanı olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, bu toprakların üzerinde hür ve bağımsız yaşama azmimizin, milli iradenin ve milletin egemenliğinin tescilidir. Bu büyük emaneti korumak ve yüceltmek, geçmişten bugüne her kuşağın en temel sorumluluğu olmuştur. AK Parti olarak, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bu kutlu yürüyüşünde, milletimizin emanetine sahip çıkmayı bir görev değil, bir şeref olarak gördük. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
