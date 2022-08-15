AK Parti'li Özboyacı: 'Seçim var' desek en hazır olan AK Parti'dir

Ak Parti Konya Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Selman Özboyacı, "Bugün Türkiye erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az hazır olan 6 siyasi parti. 'Hadi seçim var' desek yine buna en hazır olan parti, Ak Parti'dir" dedi.

Ak Parti'li Selman Özboyacı, partinin 21'inci kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. 21'inci yıl sloganına değinen Özboyacı, "21'inci yıl sloganımız; 'Bir Olduk 21 Olduk'. Bu çok manidar bulduğumuz ve çok sevdiğimiz bir slogan. Gerçekten de aslında Ak Parti'nin 21 yıllık hikayesinin bir özeti niteliğinde. Biz milletimizle bir olarak 21 olduk. İnşallah daha nice yıllara da hep beraber milletimizle bir olarak gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber- Kamera: Kaan ULU- Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA,