AK Parti'li Kılıç, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki göstererek "Bu ağaçlar bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna nakşedilmiş birer mücevher konumundaydı. Her zamanki beceriksizlikleri ve iş bilmezlikleriyle bu mücevherlere de sahip çıkamadılar." dedi.

Kılıç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir belediyeden beklenenlerin öncelikle sorumluluk alanına düşen hizmetleri yerine getirmesi, şehre değer katması, şehirde yaşayanların hayat kalitesini artırması, şehrin tarihi, doğal güzelliklerini muhafaza etmesi olduğunu vurguladı. Kılıç, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bırakın İstanbul'a değer katmak, İstanbul'un uzun yıllardır sahip olduğu güzellikleri bile korumaktan acizdir." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'na değinen Kılıç, Forum'un, Birleşmiş Milletlere (BM) benzer bir ortam sağladığını büyük bir mutlulukla gördüklerini ifade etti.

Kılıç, "Siyaset, bilim, iş ve kamuoyu halkaları Antalya'da bu nokta itibarıyla kesişti. Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Balkanlar, Güney Kafkasya ve tabiatıyla Ukrayna odağa alındı. Elbette mevcut durumda Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının toplantısı forumun en önemli zirvelerindendi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz tutarlı dış politika sayesinde hemen yanı başımızda meydana gelen ve bütün dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmada, her iki tarafla görüşebilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıkıyoruz." diye konuştu.