AK Parti'li Kaya, İnciraltı'ndaki çevre düzeni planı değişikliğinin onayladığını duyurdu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı'ndaki çevre düzeni planı değişikliğinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla onaylandığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kent kamuoyunun uzun süredir beklediği, İzmir'in değerine değer katacak İnciraltı planlama sürecinde, haftaya müjdeli bir haberle başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"İnciraltı'nda çevre düzeni planında 'Turizm Tesis Alanı' ve 'Bölge Parkı-Büyük Kentsel Yeşil Alan' kullanımlarına ayrılan alanda çevre düzeni planı değişikliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un imzasıyla resmen onaylandı. Böylece, İnciraltı 'Tercihli Kullanım Alanı' olarak planlanmıştır. Bu güzel gelişmenin başta İzmir'imize, ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta İzmir'imizin her meselesinde ilgi ve alakasını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Yine İzmir'imizin her meselesine duyarlılık gösteren ve sahip çıkan Sayın Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz."

Sürecin siyaset üstü bir anlayışla, ortak akıl ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine büyük önem verdiklerini aktaran Kaya, bugüne kadar Bakanlık ile görüşmeleri birlikte yürüttükleri, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile bu hafta konuyla ilgili toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.