Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Antalya'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Antalya'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, Anneler Günü'nü huzurevi sakinleriyle kutladı. Kaya, yaşlı bakımını önemsediklerini ve genç nesille yaşlılar arasındaki iletişimi güçlendirecek projeler geliştirdiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı için geldiği kentte, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, onlara gül verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, hafta sonu kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kendisinin de huzurevindeki annelerin ellerini öptüğünü ve onlarla sohbet edip, dertleştiğini söyledi.

Türkiye'de genç nüfusun azaldığını ifade eden Kaya, yaşlandıkça da huzurevi gibi ihtiyaçların arttığını belirtti.

Kaya, Antalya'daki yaşlıların deniz manzaralı odalarda güzel hizmet aldığını belirterek, "Yeni bir huzurevimiz, 3,5 yıllık bir huzurevi. Gerçekten çok güzel bakılıyor büyüklerimiz. Onların devletin şefkat elini üzerlerinde hissettikleri bu güzel binalarda en güzel hizmeti aldıklarını görünce mutlu oluyoruz." dedi.

AK Parti'nin insan odaklı sosyal politikalarıyla 7'den 70'e herkese hizmet ettiğini aktaran Kaya, AK Partili kadroların millete hizmetkar olmak için görevlere talip olduklarını kaydetti.

Yeni nesil sosyal politikalarla, yaşlı bakım sigortasıyla her kesime yönelik hizmet üretildiğini anlatan Kaya, "Çınarlarımız mutlu olsunlar, tecrübelerini aktarsın yeni nesillere, gençlere. Bu kuşaklar arası iletişim gerçekten çok önemli. Onların tecrübelerinden gençlerimizin istifade etmesi çok önemli. Bunun için de projeler üretiyoruz. Gençlerimizi büyüklerimizle buluşturduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projeleri var." diye konuştu.

Kaya, teşkilat üyelerinin pazar günü huzurevlerinde büyükleriyle buluşacaklarını ve Anneler Günü'nü kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de neler oluyor?