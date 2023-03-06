AK Parti'li Karahocagil: 'Altı partinin gündemi mal ve koltuk sevdası olabilir, biz canların derdindeyiz'

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefet partilerinin derdinin "mal ve koltuk sevdası olduğunu"; Cumhur İttifakı'nın ise deprem bölgesindeki vatandaşın derdinde olduğunu söyledi.

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefet partilerinin derdinin "mal ve koltuk sevdası olduğunu"; Cumhur İttifakı'nın ise deprem bölgesindeki vatandaşın derdinde olduğunu söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak dertlerinin, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili kapsayan depremlerin yaralarının sarılması olduğunu dile getirdi.

Muhalefet partilerinin gündeminin millet olmadığını üzülerek gözlemlediklerini ifade eden Karahocagil, "Şu an depremden ötürü evlerini barklarını, ailelerini, yakınlarını kaybedenlerin derdi tekrar sıcak bir yuvaya kavuşmak, yaşadıkları korkunç afetin yarattığı maddi ve manevi hasarı onarmak. Fakat muhalefetin bu acıyı göz ardı edip birbirlerine düşmesi gerçekten üzücü, utanç verici." dedi.

Türkiye'nin birinci gündem maddesinin, depremlerin geride bıraktığı yıkım ve acı olduğunu, bunun ötesinde bir gündemin olmasının kabul edilemeyeceğini anlatan Karahocagil, "Gündem, 'muhalefetin masası dağıldı' asla olamaz. Cumhur İttifakı'nın masası, altılı masanın masasına benzemez. Bizde masa kuruldu mu milletin yararına kararlar alınmadan o masadan kalkılmaz. Altı partinin gündemi mal ve koltuk sevdası olabilir, Cumhur İttifakı olarak biz canların derdindeyiz." diye konuştu.