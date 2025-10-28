AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşacağız

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu milletin iradesi her şeyin üstündedir. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşacağız" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Doğu ve Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi. Programa; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katıldı. Programda konuşan İnan, "Tam 41 yıl önce, 14 Ağustos 1984 gecesi, iki askerimizi şehit verdik, 9 sivil kardeşimiz yaralandı. O kurşunlar sadece insanımıza değil, bu milletin yüreğine saplandı. O günden sonra acı, bu toprakların her köşesine yayıldı. Köyler boşaldı, ocaklar söndü, analar ağladı. 41 yıldır bu millet bir yandan terörle mücadele etti, şehitler verdi, gaziler verdi. Bir yandan kendi kalbini onarmaya çalıştı. Bugün, o acı günleri hepimiz hatırlıyoruz. Ama artık sadece acıyı değil, umutla açılan yeni bir sayfayı da konuşuyoruz. Bu ülke yıllarca bir kısır döngü yaşadı. Terör arttıkça güvenlik arttı, güvenlik arttıkça korku büyüdü, AK Parti öncesi beyaz Toroslar vardı, faili meçhuller, Diyarbakır cezaevi vardı; yakılan köyler, dili yasaklanan analar vardı. Bunların hepsi bizden büyüklerin hafızasında ve bizim hafızamızda yara. Ama biz o yaraları görmezden gelmedik. Biz 2002'de milletin emanetini aldığımızda, meseleye tek pencereden bakmadık. 'Terör meselesi' dediler, biz 'insan meselesi' dedik. Kürtçe üzerindeki yasakları kaldırdık" dedi.

'KİRLİ HESAPLAR YAPANLAR DÜŞÜNSÜN'

İnan, "Bu milletin iradesi her şeyin üstündedir. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşacağız. İç cephemizde tahkimatı Cumhurbaşkanımız sayesinde sağlıyoruz. Bundan sonra sınırlar ötesinde kirli hesaplar yapanlar düşünsün. Bundan sonra soykırım şebekesi, eli katil Netanyahu ve İsrail düşünsün. Gönül gönüle, ' Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuracağız. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek, adaletle yükselecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle Yüzyılın Konut Projesi'nin hayata geçirildiğini söyleyen İnan, "500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. İzmir'de 21 bin konut inşa edilecek. Yarın Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü kutlayacağız. Her birinizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

'TÜRKİYE, ARTIK TERÖRÜN DEĞİL, UMUDUN ADIDIR'

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılıkla söylediği gibi: 'Terör örgütlerinin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu millete diz çöktüremeyecekler" diyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Türkiye artık terörün değil, umudun adıdır. Yarın 102'nci yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı da bir milletin yüreğiyle yeniden kurduğu kaderdir. Bugün o kaderin adı terörsüz Türkiye'dir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, Devlet Bahçeli'nin devlet aklıyla birleşmiş vakur duruşu sayesinde, terörle karanlığa gömülmek istenen bu ülke, yeniden ışığa kavuşmuştur" açıklamasında bulundu.

'HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biz bu ülkeye efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Et ile tırnak olan insanların birbirine ayrı gayri düşürülmesi yanlıştır" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 7 Ekim'de 'Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik' temasıyla başlattığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısı sadece bir siyasi beyan değil, bir milletin teröre karşı topyekun duruşunun ilanıdır. Bu süreçte kayıtsız şartsız terörün sona erdirilmesi hedeflenmiştir. Meselemiz, terörsüz Türkiye'dir" diye konuştu.