AK Parti'li İleri: İmam hatip, dünyaya model olmuş bir sistemdir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri , "Tüm engellemelere rağmen, imam hatip mektepleri şu geldiğimiz noktada dünyaya model olmuş bir sistemdir" dedi.

Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 'Maziden Atiye Vefa Buluşması' programına katıldı. Programa İleri'nin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Dr. Tayyar Altıkulaç, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip demek bizler açısından sadece bir tabeladan, bir okuldan ibaret değil. Bir kimliğin, bir duruşun, bir vizyonun temsilcisi aslında imam hatip okulları bugün. 1951'de biz hikayeyi başlatıyoruz belki ama geriye sardığımızda çok kutlu bir mirası devralan temsilcileri olduğumuzun da farkındayız" dedi.

'İMAM HATİP MESELESİ DEDEMİN EN GURUR DUYDUĞU HİZMETLERDEN BİRİ'

Ceylan'ın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri konuşma yaptı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı olan dedesi Tevfik İleri'nin, imam hatip okullarının açılmasında öncülük ettiğini söyleyen İleri, "Son derece zorlu bir dönemde görev almışlar. Radyolarda Kur'an okutulmasından dahi rahatsızlık duyulan, Türkçe ezan zorlamasının malum devam ettiği bir süreçte görev almışlar. Bütün bu sıkıntıları rağmen cesaretle de ilerlemişler. Türkiye'de milli eğitimi pozitivist bir çizgiden, manevi değerlere dayanan bir yol haline getirmek noktasında çok çok önemli çalışmaları hayata geçirmişler. Rahmetlinin Meclis'te yaptığı bir konuşmadan çok kısa bir alıntı yapmak isterim, şöyle diyor; 'Bizim yol, köprü, mektep yapmak nasıl sırf bu millete hizmet etmek için yapılan işlerse, din bilgisini Müslüman Türk çocuklarına en müspet şekilde mekteplerimizde vermekte tamamıyla politikadan uzak bir millet hizmetidir' diyor. Bu konuda ilkokullarda din dersi uygulamasından tutun, öğretmen yetiştirme konusuna verdiği ehemmiyete kadar, açtığı üniversitelere kadar gerçekten çok önemli hizmetlere imza atmış rahmetli. Ancak şunu biliyoruz; bu hizmetleri arasında imam hatip meselesi onun gerçekten en mutluluk duyduğu, tabiri caizse en gurur duyduğu hizmetlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

'İMAM HATİPLER KURULURKEN ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇİLDİ'

İmam hatip okullarının açılması sırasında sıkıntılar yaşandığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Tabii kuruluş sürecinde malum çok ciddi siyasi tartışmalar oluyor. Celalettin Ökten hocanın büyük mücadelesi var ama bunun yanında tabii siyasilerin de önemli bir siyasi mücadelesi var. Yine o günlerde Meclis'te yaptığı bir konuşmada imam hatip mekteplerinin yetiştireceği öğrencilerden bahsederken şu ifadeyi kullanıyor; 'Vahyin aydınlığında, aklın ve bilimin öncülüğünde, hak ve hakikatin peşinden giden, insanlığa hizmet idaresine sahip nesiller.' Bu şekilde zorlu başlayan bir süreç, sizler bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz zorlu da devam eden bir süreç. Ama çok şükür bugün itibarıyla çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Kendisi de zaten yine o günlerde kullandığı ifadesinde 'Bu müessesenin günden güne kemale ereceğine ve hakikaten müspet münevver din adamların yetiştireceğine inanıyor ve üzerine hassasiyetle çalışıyoruz' demiş" diye konuştu.

'İMAM HATİP KÖKENLİ KADROLAR SAYESİNDE VESAYETLE OLAN MÜCADELESİNİ KAZANDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin önemli kademelerinde imam hatip okullarından mezun olanların bulunduğunu belirten Ömer İleri, "Tüm engellemelere rağmen, imam hatip mektepleri şu geldiğimiz noktada dünyaya model olmuş bir sistemdir. Başkanımız da zaten bu modeli daha da iyi anlatmak noktasında, daha da iyi bilgilendirmek noktasında sağ olsun çok ciddi çalışmalara imza atıyor. Ama belki bundan da önemlisi tanıtım filminde gördüğümüz gibi o günün gençleri bugünün önderleri oldular. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere şu an itibarıyla devletimizin tepe yönetiminin önemli bir kısmı imam hatip tedrisatından geçmiş olan büyüklerimizdir. Bu kadro sayesinde Türkiye vesayetle mücadelesini kazanmıştır. Bence imam hatip mekteplerinin memleketimize hizmeti katkısı bunlarla sınırlı değil. Çok daha temelde, çok da kavramsal bir katkısı olduğuna da inanıyorum. O da ilerlemeci olmanın ön şartının manevi değerlerimizden uzaklaşmak olduğu safsatasının ne kadar boş, ne kadar yanlış, ne kadar kötü niyetli olduğunu ortaya koymuş bir modeldir imam hatip modeli diye düşünüyorum" dedi.