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AK Parti'li Güneş: "Altılı masanın toplantıları haftalık dizilere döndü"

Politika Haberleri

AK Parti'li Güneş: 'Altılı masanın toplantıları haftalık dizilere döndü'

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, altılı masanın toplantılarının haftalık dizilere döndüğünü belirterek, "Bunlar yemeklerini yemeye devam etsinler, toplanmaya devam etsinler ama ülkenin kaybedecek bir saatlik bile vakti yok." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, altılı masanın toplantılarının haftalık dizilere döndüğünü belirterek, "Bunlar yemeklerini yemeye devam etsinler, toplanmaya devam etsinler ama ülkenin kaybedecek bir saatlik bile vakti yok." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı'nın terörle mücadelede çok önemli aşamalar kaydettiğini, bugün Türkiye'nin tüm kentlerinin güvenli olduğunu vurguladı.

Sadece Türkiye içerisinde değil, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de de terörle mücadele konusunda inanılmaz başarılar elde edildiğinin altını çizen Güneş, Millet İttifakı'ndan hiç kimsenin "Bizim teröristlerin oyuna ihtiyacımız yok." demediğini savundu.

Güneş, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Diyarbakır'a gittiğinde farklı konuşuyor, Ankara'da farklı konuşuyor. Diyarbakır'da 'Mesele silahlara ve kan dökmeye veda ise biz hazırız.' diyerek HDP'ye selam gönderiyor. Millet, her şeyin farkında. Biz şimdiye kadar gücümüzü hep milletten aldık, inşallah bundan sonra da milletten almaya devam edeceğiz ve milletten aldığımız bu güçle terörle en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Vatanımızın birliği ve beraberliğine yönelik tüm emelleri boşa çıkaracağız ve vatanımızın geleceği için canla başla çalışacağız."

Güneş, altılı masanın bugün 11'inci toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Altılı masanın toplantıları haftalık dizilere döndü. Bugün toplanıyorlar, arkası yarın... Sürekli toplanıyorlar, yemek yiyorlar. Bunlar yemeklerini yemeye devam etsinler, toplanmaya devam etsinler ama ülkenin kaybedecek bir saatlik bile vakti yok. Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın ne problemi varsa şimdiye kadar derman olduk, bundan sonra da derman olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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