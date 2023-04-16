AK Parti'li Gençlerle Sahur Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programının ardından Yakacık köyünü ziyaret etti ve Yenimahalle AK Parti Gençlik Kolları ile bir araya geldi.

AK PARTİ'Lİ GENÇLERLE SAHUR YAPTI

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programının ardından Yakacık köyünü ziyaret etti. Köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, köylülerin sorunlarını dinleyip, uygulanması planlanan yeni projelerden bahsetti. Oktay, Yakacık köyü ziyaretinin ardından Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde Yenimahalle AK Parti Gençlik Kolları ile bir araya geldi. Oktay burada gençlerle sohbet edip, beklenti ve taleplerini dinledi. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde birçok genç ismin aday yapıldığını belirten Oktay, gençlere daha çok yer vereceklerini belirtip, daha sonra sahur yaptı.

Düzgün Barış DENİZ- Enes GEYİK/ ANKARA,