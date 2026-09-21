AK Parti’li Elitaş: 'Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı inşası için anlayıp, buradaki o günleri tasavvur ederek düşünüp, ona göre hareket etmemiz gerekir'

Çanakkale'de Şehitler Abidesinde, ' Türkiye Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye' üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı inşası için anlayıp, buradaki o günleri tasvir ederek, tasavvur ederek düşünüp, ona göre hareket etmemiz gerekir" dedi.

Türkiye Buluşmaları kapsamında Çanakkale'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasında Şehitler Abidesini ziyaret etti. Sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakan Elitaş, meçhul asker mezarını ziyaret edip, şehitler için dua etti. Mustafa Elitaş'a Şehitler Abidesi ziyaretinde; Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan ve İzzet Buzkan, AK Parti MKYK Üyeleri Naim Makas, Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, kadın ve gençlik kolları ile partililer eşlik etti. Elitaş, Şehitler Abidesi ziyareti sırasında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den Tarihi Alan'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a, 57'nci Piyade Alayı Sancağı hediye etti.

Şehitlik ziyareti sonrası Elitaş, Şehitler Abidesinde Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye üzerine basın açıklaması yaptı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında bugün Çanakkale ilini ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Genel Merkezimizin başlattığı 3'ncü yılını idrak ettiğimiz Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde genel başkan yardımcılarımızın, milletvekillerimizin, genel başkan vekillerimiz 81 vilayetimizi, 922 ilçemizi ve beldemizi karış karış gezerek, Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için gerekli meseleleri AK Partimizin görüşü olarak anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün de burada biz değerli arkadaşlarımızla birlikte milletvekilimiz, il başkanımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte Çanakkale'nin ilçelerinde Türkiye'ye Yüzyılı buluşmalarını anlatmaya çalışacağız. Ama Çanakkale'nin en önemli özelliklerinden birisi Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt'te, Ahlat'ta yaptığı konuşmayla birlikte iç cephemizi tahkim etmemiz gerekir söyleminin hangi manaya, hangi anlama geldiğinin en güzel göstergesi bu Çanakkale. Çünkü, Çanakkale'yi, biraz önce şehitliği gezdik. O zaman kaç vilayet vardı bilmiyorum ama şu anda 81 vilayetin her bir karışından ülkemizi savunabilmek için, vatanımızı koruyabilmek için, birliğimizi, beraberliğimizi sağlayabilmek için şehit olmaya gelmiş bir topluluğun burada bulunduğu bütün vatan topraklarının her bir karışından gelerek bunların ülkeyi tahkim edebilmek, ülkeyi koruyabilmek için kanlarını akıttığı bir bölgedeyiz. Aslında Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılını anlatmak isteyenler, buna itiraz edenler Çanakkale'ye gelip buradaki hatıraları, buradaki destanı izledikten sonra sanıyorum söylemlerinden vazgeçecektir. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu vatanda kim yaşıyorsa bu vatanın birliği, beraberliği için, kardeşliği için tek vücut olarak vatanı savunmak için kimlerin var olduğunu görürsek hepimizin ecdadı, hepimizin atası, hepimizin yakını, akrabası Çanakkale'de, Çanakkale Geçilmez denilen destanı yazmışlar. Bugün burada yatanların her biri bizim atamız ve ülkemizin geleceğini, bekası için 253 bin şehit ve kaybımızın var olduğu bir toprak üzerinde bulunuyoruz. Çanakkale bizim hakikaten, tekrar altını çizerek söylüyorum, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı inşası için anlayıp, buradaki o günleri tasvir ederek, tasavvur ederek düşünüp ona göre hareket etmemiz gerektiğidir. 1984 yılında başlayan terör olaylarının 42 yıl boyunca 50 binin üzerinde vatan evladının hayatlarının kaybolması, 10 binin üzerine güvenlik görevlimizin şehit olduğu bir ortamı, kardeşin kardeşe çarpıştırıldığı, kırdırıldığı bir ortamı hep birlikte yaşadık. Ama diyorum ki vatanı bölmek isteyen, bu ülke üzerinde başkalarının hesaplarına taşeron olarak çalışmak isteyenler, onlar da buraya gelseler tahmin ediyorum ki buradaki ruh, buradaki manevi hava onların satılmışlıklarına da engel olacak bir noktaya getirir diye düşünüyorum. Ben bu ecdadın buradaki hatıraları, 111 yıl önce ecdadımızın buradaki yaptığı mücadeleyi, ülkemizi savunmak için Türkiye'nin, Osmanlı'nın dört bir tarafından gelerek şehit olan ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şahit olsun. Onlar sayesinde biriz, beraberiz, bütünüz. Vatan sağ olsun demişlerdir muhakkak aileleri. Biz de kendilerini de tekrar hürmet rahmetle anıyoruz. Makamları ali olsun" dedi.

Basın açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partililer ile birlikte bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı