AK Parti'li Cora: "Çanakkale Köprüsü tarihi bir yatırım, dev bir eser olarak tarihe geçmiştir"

Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, " Çanakkale Köprüsü, özellikle gövde genişliği ve uzunluğuyla beraber tarihi bir yatırım, dev bir eser olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Cumhuriyet tarihinde dev eserler yapıldığını belirten Cora, "Ak Parti döneminde özellikle de Çanakkale Köprüsü, yaptığımız eserlerin baş tacı ve Marmara Bölgesi'ne mühür olarak nitelendirebileceğimiz bir eserdir. Çanakkale Köprüsü özellikle gövde genişliği ve uzunluğuyla beraber tarihi bir yatırım, dev bir eser olarak tarihe geçmiştir. 'Yaparsa AK Parti yapar' anlayışıyla biz geçmişte büyüklerimizin, atalarımız, devlet büyüklerinin kurmuş olduğu tüm hayalleri çok şükür AK Parti döneminde bir bir hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde deniz kültüründen çok yayla kültürü olduğunu dile getiren Cora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaylacılık özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız için aynı zamanda hayvancılığın girdi maliyetlerini düşürme anlamında da elzem bir faaliyet, geçim kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Mera Kanunu'nun 14. ve 20. maddesine baktığımızda, inşaat yasağı kapsamında yaylalarımızda büyükbaş hayvancılığın yapılmasının önünde engellerin olduğunu tespit ettik. Şu anda Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapılabilir, turizm tesisi, enerji santralleri kurulabilir, organize sanayi bölgeleri olabilir ama büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenler için korunaklı yapı statüsünde olan ahırların inşası yasaktır. Bu konuda milletvekili arkadaşlarımızla bir teklifi, TBMM'ye sunduk. Ayrıca diğer siyasi partilerle de görüştük. Benzer yönde bir çalışmayı kendilerinin de yaptığını ifade ettiler."