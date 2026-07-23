Cıngı: Meslek liselerini tercih edin

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "İcat çıkarmak isteyen, üretimden hoşlanan, bir şeyleri ortaya koyan yavrularımızın özellikle meslek liselerini tercih etmelerini hararetle tavsiye ediyoruz." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde, adayların kendi kabiliyetleri doğrultusunda tercih yapmalarını istedi.

Yapay zekanın birçok mesleği ortadan kaldırdığını, ancak elektrik ve motor ustası, fayansçı ve tesisatçı gibi mesleklerin yerini almayacağını söyleyen Cıngı, şöyle konuştu:

"Biz de çocuklarımızı yönlendirirken onların adına geleceğini okuyarak, gelecek vizyonu geliştirerek mesleki yönlendirmeyi yapmak durumundayız. Gençlerimiz savunma sanayisine, havacılığa, uzay teknolojilerine heveslenirken, bu istikamette bir meslek seçerken, bu istikamette bir meslek lisesi bölümünü tercih ederken lütfen daha geniş düşünün. İlla yazılıma, illa kodlamaya, illa bilgisayara yönelmesinler. Bu sanayinin gerektirdiği bütün branşlarda bizim insana ihtiyacımız var."

Cıngı, "İcat çıkarmak isteyen, üretimden hoşlanan, bir şeyleri ortaya koyan yavrularımızın özellikle meslek liselerini tercih etmelerini hararetle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Mesleki eğitim merkezlerinin önemine vurgu yapan Cıngı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemli bir mesleki eğitim hamlesi olarak tarihe geçmiş başarılı bir model. Şu anda da çok başarılı bir şekilde ülkemizin her yerinde uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'li Cıngı, adaylara destek olunurken baskı yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA