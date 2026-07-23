Haberler

Cıngı: Meslek liselerini tercih edin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "İcat çıkarmak isteyen, üretimden hoşlanan, bir şeyleri ortaya koyan yavrularımızın özellikle meslek liselerini tercih etmelerini hararetle tavsiye ediyoruz.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "İcat çıkarmak isteyen, üretimden hoşlanan, bir şeyleri ortaya koyan yavrularımızın özellikle meslek liselerini tercih etmelerini hararetle tavsiye ediyoruz." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde, adayların kendi kabiliyetleri doğrultusunda tercih yapmalarını istedi.

Yapay zekanın birçok mesleği ortadan kaldırdığını, ancak elektrik ve motor ustası, fayansçı ve tesisatçı gibi mesleklerin yerini almayacağını söyleyen Cıngı, şöyle konuştu:

"Biz de çocuklarımızı yönlendirirken onların adına geleceğini okuyarak, gelecek vizyonu geliştirerek mesleki yönlendirmeyi yapmak durumundayız. Gençlerimiz savunma sanayisine, havacılığa, uzay teknolojilerine heveslenirken, bu istikamette bir meslek seçerken, bu istikamette bir meslek lisesi bölümünü tercih ederken lütfen daha geniş düşünün. İlla yazılıma, illa kodlamaya, illa bilgisayara yönelmesinler. Bu sanayinin gerektirdiği bütün branşlarda bizim insana ihtiyacımız var."

Cıngı, "İcat çıkarmak isteyen, üretimden hoşlanan, bir şeyleri ortaya koyan yavrularımızın özellikle meslek liselerini tercih etmelerini hararetle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Mesleki eğitim merkezlerinin önemine vurgu yapan Cıngı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemli bir mesleki eğitim hamlesi olarak tarihe geçmiş başarılı bir model. Şu anda da çok başarılı bir şekilde ülkemizin her yerinde uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'li Cıngı, adaylara destek olunurken baskı yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Okan Buruk'un da isteğiydi! Bruno Fernandes imzayı atıyor

Bruno Fernandes imzayı atıyor! Haftada 400 bin sterlin kazanacak
Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı

Başbakana canlı yayında şok saldırı
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı