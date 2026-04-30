AK Parti'li Çelik: İsrail'in tüm insanlığı hedef alan barbarlığını lanetliyoruz

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'İnsanlık İttifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı