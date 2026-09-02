Bağımlılıkla mücadele için bakanla görüşecek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar ilçesinde madde kullanımı ve bağımlılığa ilişkin sorunların ailelerde endişeye yol açtığını, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşerek konunun takipçisi olacağını belirtti.

Çankırı, yazılı açıklamasında ilçede partisinin 58 mahalle başkanıyla bir araya geldiğini, sorun ve talepleri dinlediğini belirtti.

Toplantıda madde kullanımı ve bağımlılığa ilişkin sorunların öne çıktığını ifade eden Çankırı, ailelerin bu durumdan dolayı duyduğu endişenin görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Çankırı, çocuk ve gençlerin bu tehlikeden korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuyu özel olarak İçişleri Bakanımızla görüşeceğim ve Karabağlar'daki tabloyu kendilerine bizzat aktaracağım. Gerekli çalışmaların yapılması ve bu mücadelenin daha güçlü yürütülmesi için konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın "Sevgili Karabağlı ailem" söylemini de eleştiren Çankırı, aile kavramının siyasi söylemin ötesinde bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer Karabağlar için aile kavramı üzerinden siyaset yapıyorsanız, önce o ailenin çocuklarını koruyacaksınız. Aile diyorsanız, o ailenin en kıymetlilerini tehditlerden uzak tutmak için sorumluluk alacaksınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği üzerinden kimsenin kayıtsız kalmaya hakkı yok."???????

Kaynak: AA