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Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi Haber Videosunu İzle
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde aynı yönde ilerleyen otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu minibüs şoförü Osman Ulaş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yaralanan 2 yolcu ile otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

  • Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Özdemir Sabancı Bulvarı'nda otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu minibüs şoförü Osman Ulaş hayatını kaybetti.
  • Kazada minibüsteki yolcular Ömer Geçkin ve Hakan Ülgen ile otomobil sürücüsü Alican Yetim yaralandı ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Adana'da feci kazanın adresi Ceyhan ilçesindeki Özdemir Sabancı Bulvarı oldu. Otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Alican Yetim yönetimindeki 01 AES 900 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Osman Ulaş'ın kullandığı 01 U 0650 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Minibüs şoförü Osman Ulaş'ın Büyükmangıt Mahallesi kavşağına dönmek istediği sırada çarpışmanın meydana geldiği belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen minibüste ve otomobilde bulunan kişilerin durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede minibüs şoförü Osman Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Ömer Geçkin ve Hakan Ülgen ile otomobil sürücüsü Alican Yetim yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Ömer Geçkin, Hakan Ülgen ve Alican Yetim'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Osman Ulaş'ın ölümüyle sonuçlanan çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, kazanın meydana geldiği Özdemir Sabancı Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Otomobil ile minibüsün çarpışma noktası ve araçların kazadan sonraki konumları incelenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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