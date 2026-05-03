AK Parti'li Büyükgümüş: CHP düşmanımız değil, rakibimiz

'YOLSUZLUK YAPANLAR KARŞISINDA DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPMALIDIR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Uludağ'da düzenlenen AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Marmara Bölge Strateji Toplantısı'nın ardından, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelerek burada Mahalle Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşman olmadıklarını buradaki konuşmasında da yineleyen Büyükgümüş, "Biz millete hizmet yolunda, milletimize daha iyisini sağlamak için rekabet ettiğimiz bir anlayışla Türkiye'de siyaset yapıyoruz, iddiamızı ortaya koyuyoruz, fikrimizi ortaya koyuyoruz ve her durumda milletimizin kararlılığını başımıza taç ederiz. Ama bu demek değildir ki yolsuzlukla, arsızlıkla, ahlaksızlıkla şehirlerimiz adil olamaz. Bunun karşısında da milli iradenin gücüyle ve ilgili kurumlarla mutlaka devletimiz gereğini yapmalıdır" dedi.

'BURSA'YI BAŞKAN OLARAK KUŞATACAĞINA İNANIYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya olan desteğini de ifade eden Büyükgümüş sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti belediyeciliğinin Bursa'yı sarıp sarmalayan, gönüllere hitap eden, kardeşliği şehrinin mayası olarak gören bu güzel anlayışla inşallah şu kürsüde gördüğümüz sıcak tebessümüyle Bursa'yı bir başkan olarak kuşatacağına inanıyoruz. Biz de kardeşleri olarak her daim değerli başkanımızın, Bursa'da taş üstüne taş koyacak herkesin yanında olduğunu bir kez daha bu güzel hazirunla birlikte ifade etmek istiyoruz. Olaylar çerçevesinde yalanların karşısında doğruları, iftiraların karşısında hakikati söylemeye devam edeceğiz."

'KİM NE DEMİŞ, ONA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK'

AK Parti teşkilatlarına tavsiyelerde de bulunan Ahmet Büyükgümüş, "Teşkilatlarımızla birlikte vakarlı, kararlı ama son 25 yılına ülkemizin, dünya mazlumlarının damgasını vurmuş bir siyasi hareket olmanın da gereğiyle inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onun için o onu demiş, bu bunu demiş, o öyle yapmış, bu böyle yapmış, şu bu yalanı söylemiş. Bizim ona ayıracak vaktimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
