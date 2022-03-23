AK Parti'li Aydemir: "Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor"

ERZURUM (AA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başlamış." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işsizlik oranının 2021'de yüzde 1,1 azaldığının açıklandığını anımsatarak, ilave yatırımlarla işsizliğin düştüğünü söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugünkü TBMM grup toplantısında kürsüye çiftçi diye tanıtarak bir kişiyi çıkardığını anımsatan Aydemir, "Adamın sosyal medyada, en lüks alkol sofralarında fotoğrafları, resimleri dolanıyor. Ama bunlarda sıkılma, utanma yok. Sözüm ona AK Parti'yi eleştirmek için oraya insan çıkarıyorsunuz, bari doğru dürüst bir araştırın, bakın. Bu kaçıncı mahcubiyet." diye konuştu.

Yerli otomobille ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Aydemir, "Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başlamış. Sosyal medyadan bunları takip edince, görünce yüreğimizde ferahlamanın dorukları oluşuyor. Bundan mutlu olalım, bununla iftihar edelim." ifadesini kullandı.

Aydemir, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrenciler için "Sevgilerimizi gönderiyoruz. Az kaldı, merak etmeyin", Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda da "AK Parti'den 'AİHM kararlarına uymamız lazım' sesleri yükseliyor. Eğer sesler daha da güçlenirse son derece memnun oluruz" ifadelerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunlar icraat, proje noktasında zerre kadar bir şey açıklayamazlar. Ne yapıyorlar? 15 Temmuz'un faillerine şirin gözükmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da buradaydık. Burayı bombaladılar. Ülkemize yöneldiler. Dışarıdan bu ülkeyi yok etmek için bir yönelmenin içerisinde oldular. Sen bunlara buradan selam çakarak aklın sıra üç beş oy alabilmek için bunu yaparsan bu millet seni affetmez. 250 şehidimiz var o gece. Onlar seni affetmez, onların ruhaniyeti seni çarpar. Ayıp. Osman Kavala dediğiniz, Gezi olaylarının müsebbibi. Bunların yaptıkları orta yerde. Hukuk bunlarla ilgili gerekeni yapıyor. Selahattin Demirtaş'ın onlarca insanın kanında parmağı var. Yasin Börü'nün ruhu seni iflah eder mi? Sayın Kılıçdaroğlu, orada katledilen o gencecik çocuklar, kurban eti dağıtan Yasin Börü, seni iflah etmez. Siyaseten hiçbir yere gelemezsin."