AK Parti'li Aydemir: 'Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk yolsuzluklar yapılıyor'

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, " Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk yolsuzluklar yapılıyor. Yapanlar, bunu aşikar edeni komalık ediyorlar, öldürülesiye dövüyorlar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'un ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Orada bir vurgu var çok önemlidir ve yıllardır altını çizdiğimiz hususu teyit eden bir gelişmedir. Nedir o? CHP'nin milli duruştan çok uzak olduğunu gösteren bir gelişme. 'ABD büyükelçisiyle önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri görüştük' diyor. Ben de pes diyorum. Ayıp." ifadesini kullandı.

Kuşadası Belediyesi'nin yolsuzluklarını yazan bir gazetecinin komalık hale getirildiğini belirten Aydemir, "Bir mıcır ihalesinden bahsediyor. Milyonlar aktarılmış. Kime? Birilerine. Nerede bu CHP'liler? Hiçbirinden ses çıkmıyor. Yalan oldu mu balıklama atlıyorlar. Karşıda AK Parti varsa hiç araştırmadan, sormadan, sorgulamadan üzerine hemen çullanıyorlar. Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk yolsuzluklar yapılıyor. Yapanlar, bunu aşikar edeni komalık ediyorlar, öldürülesiye dövüyorlar." diye konuştu.

Bugün Şehitler Haftası olduğunu anımsatan Aydemir, şehitlerin baş tacı, şehit ailelerinin her türlü değerin üstünde olduğunu söyledi.

Öte yandan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da basın toplantısı düzenledi.