AK Parti'li Arınç, Demirci'de etkinliklere katıldı

AK Parti'li Arınç, Demirci'de etkinliklere katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen hayır yemeği ve hıdırellez etkinliğine katıldı.

Ak Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen hayır yemeği ve hıdırellez etkinliğine katıldı.

Durhasan ve Sayık mahallelerindeki programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Arınç'a, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün de eşlik etti.

Arınç ve Kara vatandaşların taleplerini dinledi.

Arınç, daha sonra geçen yıl İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın Durhasan Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.