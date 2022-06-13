AK Parti'li Akbaşoğlu: Alım gücünün artırılmasına dönük adımlar peşi sıra gelecek

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayı başı itibarıyla ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek ve önümüzdeki 2023'ün Ocak ayında da yapılacak olan bu iyileştirmelerle beraber bütün toplum kesimlerinin alım gücünün artacağı bir süreci hep beraber yaşamış olacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, İstanbul Finans Merkez ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun tekliflerinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacağını söyledi. Akbaşoğlu, tüm çalışanların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin önemli bazı başlıkların da hayata geçirileceğinin bilindiğini kaydederek "Bugüne kadar hiçbir zaman toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik. İnşallah hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğimizi, bu konuda samimiyetle ve büyük bir gayretle çalıştığımız milletimizin hafızasındadır. Açıkladığımız desteklemeler ile buğdayda, arpada, çayda ortaya koyduğumuz fiyatlandırmalarla ve çiftçimize her alanda desteğimizi devam ettirecek paketlerle ve bu manada inşallah A'dan Z'ye her hususta toplumun bütün kesimlerine dönük olumlu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Temmuz ayı başı itibarıyla ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün bu olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek ve önümüzdeki 2023'ün Ocak ayında da yapılacak olan bu iyileştirmelerle beraber bütün toplum kesimlerinin alım gücünün artacağı bir süreci hep beraber yaşamış olacağız" diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in adalar açıklaması ile ilgili ise "Yunanlıların tezlerini desteklemeye dönük bir yaklaşım. Yunan tezlerine içeriden destek vermeye dönük bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bunun asla ve kata kabul edilebilir herhangi bir yönü yoktur. Zinhar reddediyoruz" dedi.