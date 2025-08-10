AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: 'Cumhurbaşkanımız milletin güvenini temsil ediyor'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak 11 yıldır milletin güvenini, iradesini ve umudunu temsil ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "10 Ağustos 2014'te milletimiz, sandıkta tarihi bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak 11 yıldır milletin güvenini, iradesini ve umudunu temsil ediyor. Geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyoruz" ifadelerini kullandı.