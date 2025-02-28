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AK Parti Kütahya Milletvekili Bayırcı: "Tüm vesayet odaklarını toprağa gömdük"

AK Parti Kütahya Milletvekili Bayırcı:
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AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Bizler tüm vesayet odaklarını toprağa gömdük. Kürt'ümüzle, Türk'ümüzle, Laz'ımızla, Çerkez'imizle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, açığıyla, kapalısıyla büyük ve güçlü Türkiye inşasına devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Bizler tüm vesayet odaklarını toprağa gömdük. Kürt'ümüzle, Türk'ümüzle, Laz'ımızla, Çerkez'imizle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, açığıyla, kapalısıyla büyük ve güçlü Türkiye inşasına devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya'da düzenlenen Pekmez Pazarı İyileştirme Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat'ın yıl dönümünde konuşan Bayırcı, o dönemde dindar kesime yönelik yapılan baskılara dikkat çekerek, "Bugün, 28 Şubat'ın yıl dönümünü yaşıyoruz. Bundan 28 yıl önce birileri insanların inançlarıyla uğraştı, İslam'la, diniyle, maneviyatıyla mücadele etti. Başörtülü kardeşlerimiz eğitim hakkından mahrum bırakıldı, kamusal alanda ibadet edenler irticai faaliyetle suçlandı" dedi.

28 Şubat sürecinde yaşanan hak ihlallerine değinen Bayırcı, başörtüsü yasağı, ordudan ihraçlar ve inanç temelli ayrımcılıklar konusunda geçmişte yaşananları hatırlatarak, o dönemde sessiz kalan kesimlere de tepki gösterdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin vesayet odaklarını geride bıraktığını vurgulayan Bayırcı, "Onlar tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldılar. Elhamdülillah, bizler tüm vesayet odaklarını toprağa gömdük. Kürt'ümüzle, Türk'ümüzle, Laz'ımızla, Çerkez'imizle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, açığıyla, kapalısıyla büyük ve güçlü Türkiye inşasına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinin bin yıl süreceği iddialarını hatırlatan Bayırcı, Türkiye'nin artık eski karanlık günleri geride bıraktığını ve geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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