AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Hisarcık Belediyesi'nde

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile birlikte Hisarcık Belediyesinde Başkan Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada," AK Parti Kütahya İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir bizleri ziyaret ettiler. Toplantıda dava arkadaşlarımızla birlikte yerel seçimler öncesi yapacağımız çalışmalar üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. 2024 yılında ilçemizde gerçekleştirmeyi planladığımız yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Ayrıca Emet ve Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, Temmuz ayında faaliyete geçecek olan porselen fabrikası inşaatını inceledik. Allah'ın izniyle 2024 yılı bölgemizin istihdam ve kalkınma yılı olacak. Bu güzel ziyaretleri için İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA