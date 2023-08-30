AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay: Millet Bahçeleriyle yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yapımını gerçekleştirdikleri Millet Bahçeleriyle vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları kazandırdıklarını ifade etti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (TOKİ) tarafından yaklaşık 105 bin metrekarelik hazine arazisi üzerine projelendirilen ve Kasım 2020 tarihinde yapım ihalesi yapılan Kütahya Millet Bahçesinin yapımının tamamlanarak işletilmek üzere 3 Kasım 2021 tarihinde Kütahya Belediyesine ön tahsisinin yapıldığını söyledi.

Başkan Önsay, "Kütahya Millet Bahçesi, içerisinde barındıracağı Millet Kıraathanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. Millet Kıraathanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak Millet Bahçesi'nde 277'si kapalı 700 araç kapasiteli otopark da önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Şehir Hastanesi ile bitişik olmasından dolayı hastaneye gelenlerinde faydalanabileceği otopark olacaktır" dedi.

"İlçelerimize belediyelerimizin kendi imkanları ile Millet Bahçeleri yapılmaktadır"

Başkan Önsay, "Ayrıca ilçelerimize ilçe belediyelerimizin kendi imkanları ile Millet Bahçeleri yapılmaktadır. Bu projelere Bakanlığımız İller Bankası aracılığı ile belli miktarda hibe yapılmaktadır. Tavşanlı İlçemizde Zincirlikaya Millet Bahçesinin yapımı tamamlanmış kullanıma açılmıştır. Zincirlikaya Millet Bahçesi 47 bin 362 metrekarelik alana sahiptir. Ayrıca ilçemizde 208 bin metrekarelik alana sahip Karakova Millet Bahçesi yapımı devam etmektedir. Tavşanlı ilçemize İller Bankası tarafından 1 Milyon TL hibe verilmiştir. Şaphane ilçemizde 33 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapımı devam etmektedir. İlçemize İller Bankası tarafından 500 bin TL hibe verilmiştir. Millet bahçelerimiz Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları kazandırılmaktadır. Bununla beraber millet bahçelerimiz deprem gibi doğal afetler sırasında şehrin en güvenli alanlarından birisi olarak toplanma alanı görevi görecektir" diye konuştu. - KÜTAHYA