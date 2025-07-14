AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler: 'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla ilerliyoruz'

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ele alınan önemli konuları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan millete hitap ettiğini hatırlatan Erenler, terörle mücadeledeki kararlılık, savunma sanayiindeki hamleler ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun altının çizildiğini vurguladı. Başkan Erenler açıklamasında şu başlıklara dikkat çekti: "Terörle mücadelede hem askeri hem de sosyal boyutlarda köklü adımlar atıldığını, bataklığın kurutuldu. 15 Temmuz sonrası FETÖ yapılanmasının tasfiye edilerek güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırıldı. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltıldığını ve milli imkanlarla güçlü bir altyapının kuruldu. 41 yıllık terör sorununun sona erme sürecine girdiğini ve yeni bir dönemin başladı. Türkiye'nin menfaatine olan her adımda Ak Parti'nin öncülük etmeye devam edeceğiz. Sorunların silahsız ve diyalog yoluyla çözülmesinin önemsenmiştir. Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağız."

Açıklamasında, AK Parti teşkilatlarının ve Cumhur İttifakı'nın bu büyük sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erenler, "Bu haftayı önemli ziyaretlerle geçirecek, evlerde ve iş yerlerinde şanlı Türk bayrağımızla milletimizle bir araya geleceğiz" dedi.

Erenler ayrıca, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, o gece gösterilen birlik ruhunu tekrar yaşatacaklarını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA