AK Parti Kütahya'da Hemşehri Buluşmaları Başladı

AK Parti Kütahya'da Hemşehri Buluşmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Hemşehri Buluşmaları programı, milletvekilleri ile vatandaşları bir araya getirerek ihtiyaçları dinleme amacı taşıyor. İlk buluşma, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hemşehri Buluşmaları" programları başladı.

Milletvekilleri ile vatandaşları bir araya getiren etkinliklerin ilki, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in katılımıyla parti binasında gerçekleştirildi.

Program kapsamında Mehmet Demir, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinledi. AK Parti İl Başkanlığı, buluşmaların TBMM'nin tatil olduğu süre içinde her hafta Cuma günleri bir milletvekilinin katılımıyla devam edeceğini duyurdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.