AK Parti Kütahya'da Hemşehri Buluşmaları Başladı
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Hemşehri Buluşmaları programı, milletvekilleri ile vatandaşları bir araya getirerek ihtiyaçları dinleme amacı taşıyor. İlk buluşma, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Program kapsamında Mehmet Demir, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinledi. AK Parti İl Başkanlığı, buluşmaların TBMM'nin tatil olduğu süre içinde her hafta Cuma günleri bir milletvekilinin katılımıyla devam edeceğini duyurdu. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika