AK Parti Kütahya'da Hemşehri Buluşmaları Başladı

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hemşehri Buluşmaları" programları başladı.

Milletvekilleri ile vatandaşları bir araya getiren etkinliklerin ilki, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in katılımıyla parti binasında gerçekleştirildi.

Program kapsamında Mehmet Demir, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinledi. AK Parti İl Başkanlığı, buluşmaların TBMM'nin tatil olduğu süre içinde her hafta Cuma günleri bir milletvekilinin katılımıyla devam edeceğini duyurdu. - KÜTAHYA