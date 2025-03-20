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AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

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AK Parti'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik "AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alındı.

"KABUL EDİLEBİLİR ŞEYLER DEĞİLDİR"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dikkat çeken bir tepki de AK Parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi. X hesabından yaptığı açıklamada Çelik şu ifadeleri kullandı; "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇMIŞTIR"

Öte yandan, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır.

Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir.

"HALKIN İRADESİ İLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAZ"

Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz.

Herkesten önce iktidar, siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın gözünde hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Bütün bu olup bitenlerin, zaten kırılgan olan ekonomimize çok büyük zararlar verdiği açıktır. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır…!!!

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (44)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Koltuğunu kaybeden hükümete sallıyor... Reis işini düzgün yapmayanı hata yapanın biletini kesiyor. Arkandayız Reis.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

bunlar ak prtinin takozları

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Anlaşıldı bu da parti kuracak..

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Haber YorumlarıMr Camel:

Adama helal olsun en azından dilsiz şeytan değil erdoğan akp ekibi güç zehirlenmesi yaşıyor seçim olsa iktidari kaybedecek apoyuda atsalar kurtaramayacaklar

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Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

Aynı şartlarmı?,aynı nedenlermi? Allah sizi islah etsin,

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

diploma için göz altına alınmadı, isnat edilen suçlama suç örgütü liderliği, ihaleye fesat karıştırma, naylon faturalar, selonun eşinin cb adaylığından çekilmesi için verilen 20 milyon dolar ve daha niceleri. halkın iradesini yansıtıyor şuan

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

FETULSURAT HÜSO YİNE ÇIKMIŞ BUNLAR EİSİN KARŞISINDA NETENYAHU OLSA BİLE ONU SAVUNURLAR DEMEK REİS İYİ ÇAKMIŞ BUNLARA KİNLERİ HİÇ BİTMİYOR

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Haber YorumlarıMert:

Demekki sende çürük elmasinki Eski olmussun...

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Yuce ve yaratici kimseye haksizlik yapmaz.akp kavimini kizdirma baskan.tanrilarina laf etme.

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Yorum Beğenme147
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

TİPTEN SURATTAN BIYIKTAN HERŞEYDEN KAYBEDİYORSUN HİZMETÇİ HÜSO

Yorum Beğen118
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