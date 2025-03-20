AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltına alındı.

"KABUL EDİLEBİLİR ŞEYLER DEĞİLDİR"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dikkat çeken bir tepki de AK Parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten geldi. X hesabından yaptığı açıklamada Çelik şu ifadeleri kullandı; "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, bu sabah kendisi ve birçok çalışma arkadaşının gözaltına alınması kabul edilebilir şeyler değildir.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇMIŞTIR"

Öte yandan, olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır.

Olağanüstü hâl ilan etmeden olağan dışı tedbir ve kararlar vermek, fiilen sıkıyönetim uygulamasıdır. Her türlü tepki ve protestonun sağduyu ve hukuk sınırları içinde olması gerektiği de izahtan varestedir.

"HALKIN İRADESİ İLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAZ"

Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlıştır. Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmaz.

Herkesten önce iktidar, siyasi rakibinin hukukuna sahip çıkmalı ki, hem halkın gözünde hem de bütün dünyanın gözünde saygın olsun. Bütün bu olup bitenlerin, zaten kırılgan olan ekonomimize çok büyük zararlar verdiği açıktır. Olan, dar gelirli, zaten zar zor geçinen vatandaşa oluyor. Yazıktır, günahtır…!!!