AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

Ak Parti kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik, Halk TV'de yayınlanan Rota programına katıldı. Kayyum uygulaması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Çelik, partili cumhurbaşkanlığı sistemi konusunu tartışırken 'Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın' ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Çelik'in o sözleri; "'Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi?' diyorlar. Biz bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk'ün de partili cumhurbaşkanı olması akla ziyan bir şeydi. İsmet Paşa'nın da öyleydi. Doğru değildi. Sizinki de doğru değil. Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın"

Programın moderatörü Kürşad Oğuz ve konuklar İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nun Çelik'e sözleri nedeniyle itiraz etmemesi dikkat çekti.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz sosyal medya hesabından Çelik'e tepki gösterdi. Özgündüz, şu ifadeleri kullandı; "Eski bakan Hüseyin Çelik, @halktvcomtr katıldığı programda, kendisi partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, Atatürk ve İnönü dönemini örnek gösterenlere , 'biz yıllardır onlara diktatör demedik mi' diyerek haddini aşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa'ya hak etmedikleri şekilde 'diktatör' yakıştırması yapmıştır.

Program moderatörü @kursadoguz diğer katılımcılar @ismailsaymaz ve @baristerkoglu da maalesef buna itiraz etmemişlerdir. Cumhuriyetimizi kuran ve devrimleri yerleştiren Atatürk ve çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayan İsmet İnönü'ye 'diktatör' demek en basit deyimle hadsizliktir. Bu yakışıksız tabiri sebebiyle @hc_huseyincelik i kınıyor ve diyorum ki; diktatör sizin geldiğiniz siyasal gelenekten ve ziyniyetten çıkar!..

Atatürk, dönemin şartlarında olabildiğince demokrat ve çok sesliliğe önem veren, 20. yy'ın en vizyoner ve devrimci lideridir. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Cumhuriyetin kuruluş ve devrimlerin yerleştirildiği yıllarla şimdiki zamanı kıyaslamak abesle iştigaldir. Kaldi ki, şu andaki 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi' denilen sistem, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki (1920-24) Meclis Hükumeti denilen sistemden bile geridir.

Hiç olmazsa o zaman, egemenliğe ilişkin bütün yetkileri (yasama, yürütme ve hatta yargı) TBMM kullanıyordu, ama şimdi bu yetkiler bir kişi elinde toplanmış durumda. Yani 'meclis' yerine 'tek adam' sistemi şimdiki sistem. Hangisi demokrasiye daha uygun?"