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AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı

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AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik katıldığı canlı yayındaki sözleriyle tartışma yarattı. Kayyum uygulaması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Çelik, "Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan stüdyodakilerin Çelik'in bu sözlerine itiraz etmemesine CHP'li eski vekil yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Ak Parti kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik, Halk TV'de yayınlanan Rota programına katıldı. Kayyum uygulaması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Çelik, partili cumhurbaşkanlığı sistemi konusunu tartışırken 'Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın' ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Çelik'in o sözleri; "'Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi?' diyorlar. Biz bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk'ün de partili cumhurbaşkanı olması akla ziyan bir şeydi. İsmet Paşa'nın da öyleydi. Doğru değildi. Sizinki de doğru değil. Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın"

Programın moderatörü Kürşad Oğuz ve konuklar İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nun Çelik'e sözleri nedeniyle itiraz etmemesi dikkat çekti.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz sosyal medya hesabından Çelik'e tepki gösterdi. Özgündüz, şu ifadeleri kullandı; "Eski bakan Hüseyin Çelik, @halktvcomtr katıldığı programda, kendisi partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, Atatürk ve İnönü dönemini örnek gösterenlere , 'biz yıllardır onlara diktatör demedik mi' diyerek haddini aşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa'ya hak etmedikleri şekilde 'diktatör' yakıştırması yapmıştır.

Program moderatörü @kursadoguz diğer katılımcılar @ismailsaymaz ve @baristerkoglu da maalesef buna itiraz etmemişlerdir. Cumhuriyetimizi kuran ve devrimleri yerleştiren Atatürk ve çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayan İsmet İnönü'ye 'diktatör' demek en basit deyimle hadsizliktir. Bu yakışıksız tabiri sebebiyle @hc_huseyincelik i kınıyor ve diyorum ki; diktatör sizin geldiğiniz siyasal gelenekten ve ziyniyetten çıkar!..

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

Atatürk, dönemin şartlarında olabildiğince demokrat ve çok sesliliğe önem veren, 20. yy'ın en vizyoner ve devrimci lideridir. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Cumhuriyetin kuruluş ve devrimlerin yerleştirildiği yıllarla şimdiki zamanı kıyaslamak abesle iştigaldir. Kaldi ki, şu andaki 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi' denilen sistem, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki (1920-24) Meclis Hükumeti denilen sistemden bile geridir.

Hiç olmazsa o zaman, egemenliğe ilişkin bütün yetkileri (yasama, yürütme ve hatta yargı) TBMM kullanıyordu, ama şimdi bu yetkiler bir kişi elinde toplanmış durumda. Yani 'meclis' yerine 'tek adam' sistemi şimdiki sistem. Hangisi demokrasiye daha uygun?"

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bir ülkenin kurucu liderine itamda bulunmak nasıl bir nankörlük, kendini bilmezliktir. Küfür icap etsede bu adama israf olur.

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Haber YorumlarıPerwer:

Adamı sevmem ama doğruyu söylemiş. Atürk, İnönü ve Evren diktatörün önde gideniydi. Şimdiki onlardan üç gömlek aşağıda kalıyor.

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıENVER BÜYÜK:

adam haklı

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme100
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Haber YorumlarıSelman:

doğru söylemiş atasının kullarınını kıçını yırtması gerçeği değiştirmez

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bu gibiler mi bu ülkeyi ! Yeni kurulmuş bir ülkede ki yönetimi şimdi mizan terazisine koymak cahillikten başka nedir . Okumuş ve vekil olmuş . Pes doğrusu , vallahi pes .

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Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Bunların alayının tihneyeti bozuk !!!

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Şapka takmayanı yargısız idam etmek nedir ?

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıKRAL GELDİ BEN:

Diktatör dediğin adamın kurduğu cumhuriyette bakan oldun. Eğer Atatürk bu devleti kurmayı başaramasaydı orta asya steplerine sürülecek veya orta doğu ülkesi olacaktın. Hoş ortadoğu ülkesi olmayı isteyen de çok.

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Haber YorumlarıÜmit TV:

kodumun badem bıyıklısi

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

Haklı doğru seçimle gelmemiş ki padişah gibi

Yorum Beğen27
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